Комик Илья Соболев пожаловался на работу петербургской скорой с ковид-пациентами

В Санкт-Петербурге скорая помощь не приехала к больному ковидом. Карета платных медиков простояла в очередь на госпитализацию пять часов. Об этом рассказал в Instagram российский комик, музыкант и телеведущий Илья Соболев.

Мужчина уточнил, что COVID-19 подтвердили у его родителей. У отца состояние было средней тяжести, и семья решила отвезти его в больницу.

Сначала Соболев вызвал бесплатную скорую. Его поставили в очередь из-за большой загруженности и не смогли уточнить, когда приедет экипаж.

«Знакомые подсказали: значит, в платную надо обращаться. Звоню в платную. Та, которая за шесть тысяч, говорит: только на 10 число. Та, которая за 10 тысяч — час, назначим экипаж, приедем», — пояснил комик.

Медики до него действительно добрались, и увезли отца. Больница, по словам Соболева, находится рядом.

«Мне нужно было просто заказать скорую за деньги, чтобы просто отправили пациента в больницу. Потому что из приемного покоя, если я сам привезу, не принимают. Только через скорую. А функция „бесплатная скорая“ отсутствует — непонятно, когда приедут», — подчеркнул телеведущий.

В очереди, чтобы попасть в больницу, медики стояли пять часов. «Я не шучу. Скорая помощь. Среднее состояние ковида», — заключил Соболев.