Комик Идрак Мирзализаде заявил о заказном избиении в Москве из-за шутки о русских

Комик Идрак Мирзализаде заявил, что на него напали в центре Москвы из-за шутки о русских. До этого, по словам стендапера, он целый месяц получал десятки угроз.

Потасовка произошла 23 июня около автобусной остановки. Точное место комик не назвал. Нападавших было двое. Во время атаки вместе с Мирзализаде был еще один юморист — Кирилл Селегей. Сейчас стендаперы чувствуют себя нормально.

По мнению Мирзализаде, напавшим на него мужчинам заплатили. А причиной всему стало распространение фрагмента из юмористической программы «Разгоны». Комик пояснил, что шутку вырвали из контекста, а потом стали обвинять его в русофобии и оскорблении русского народа.

«Я хотел игнорировать ситуацию, но после нападения решил, что надо объяснить свою позицию. Насилие и угрозы — это не вопрос чести (тем более за деньги), это бандитизм», — написал он в своем Instagram.

Мирзализаде добавил, что об этой истории могли бы быстро забыть, если бы в Сети не было сообществ, которые «манипулируют чувствами других людей, пропагандируют ненависть и призывают к насильственным действиям».

«Раньше эти люди занимались только травлей, а сейчас перешли к тому, что платят деньги за нападения», — подчеркнул комик.

Мирзализаде призвал администраторов «ВКонтакте» и Telegram контролировать деятельность таких сообществ.