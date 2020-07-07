«Комфортная температура». Жителям московского региона пообещали похолодание в середине недели

После жары жители центра европейской части России смогут насладиться более прохладной погодой. Уже в четверг, 9 июля, в московском регионе будет около +20 градусов. При этом не обойдется и без дождей.

«Ситуация такая, что уже в среду, в ночь со среды на четверг, через центр европейской части России пройдет холодный атмосферный фронт. И вот эта вот жара +28…+30 градусов, мы ожидаем и сегодня, в понедельник, и завтра, во вторник, она понизится», — рассказал «360» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он добавил, что в среду, 8 июля, ожидается +23…+25 градусов, а в четверг уже будет около +20 градусов в Москве и области. Похолодание будут сопровождать ливни, грозы и порывистый ветер. Такая погода характерна для холодного фронта и смены воздушных масс.

«В четверг и пятницу температура в Московской области сохранится на уровне +20…+22 градусов. А вот начиная с субботы, в воскресенье предстоящее температура постепенно повысится до +22…+24. Такая комфортная температура продлится и в следующие выходные дни», — отметил Синенков.

Все это время москвичей и жителей области ждут кратковременные дожди, но существенных осадков не будет. По словам специалиста, в регионе установится обычная для июля погода.