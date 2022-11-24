Общество 24 ноября 2022, 11:25 Комфорт по-датски. В Подмосковье появился жилой квартал в скандинавском стиле Фото: ГК ФСК

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Жители крупных городов, как никто другой, знакомы со стрессом и зашкаливающим чувством тревоги. Многие обращаются за помощью к психологам, которые в один голос твердят о необходимости создать вокруг комфортную атмосферу и заодно воздержаться от чтения новостей. Если человек не может повлиять на событие, нужно изменить свое отношение к нему, уверены специалисты.

Фото: ГК ФСК

Уютное счастье

Сегодня в мире есть государства, жизнь в которых можно назвать по-настоящему комфортной. По данным ООН, в этом году в топ-5 попали Дания, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия. Этот рейтинг сформировали на основе показателей уровня жизни и социальных гарантий, а также феномена под названием «хюгге».

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Уникальная философия и датский колорит

Родоначальником хюгге стала Дания. Сегодня эта страна носит титул самой счастливой. Ее жителям даже удалось создать философию, при помощи которой можно достичь той самой комфортной и счастливой жизни. В переводе на русский хюгге означает «уютное счастье». Жители этой северной страны сохраняют тесные связи с семьей и друзьями, а также стараются проводить время наедине с природой. Именно в ней они черпают вдохновение и силы для того, чтобы двигаться дальше.

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Хотя попасть в Копенгаген сегодня затруднительно, россияне могут без труда приобщиться к феномену «хюгге». В этом им помогают эксперты рынка недвижимости. Среди огромного выбора попадаются интересные варианты с настоящим датским колоритом. Именно такой проект разработал один из крупнейших российских девелоперов — ГК «ФСК». Жилой комплекс вобрал в себя слагаемые по-настоящему комфортной и счастливой жизни: тут и близость с природой, безопасность, комфорт и возможности для постоянного развития. Именно поэтому он и получил название «Датский квартал».

Датский квартал рядом с Москвой

Сегодня «Датский квартал» имеет все шансы получить титул первого российского хюгге. То самое «уютное счастье» сочетается с достаточно лояльными ценами. Застройщик ставил перед собой цель создать по-настоящему комфортное и безопасное место. Именно поэтому жилому комплексу присвоили категорию «комфорт+». Это означает повышенные требования к качеству строительства и включение в проект ряда опций, соответствующих стандартам бизнес-класса при сохранении демократичной цены.

Расположенный в поселке Нагорное (городского округа Мытищи), этот хюгге-квартал наверняка понравится каждому. Водители оценят выезд на МКАД, благодаря которому добраться до города можно всего за 10 минут. Путь в Москву для тех, у кого нет собственного авто, также не будет обременительным: до ближайших станций метро — «Алтуфьево», «Бибирево» или «Медведково» — можно добраться всего за 10 минут на общественном транспорте или, если погода и настроение располагают, за полчаса пешей прогулки.

Отдаленность квартала от шумного центра имеет еще один плюс — лес площадью около 400 гектаров, расположенный совсем недалеко от жилых домов. Кроме того, возле хюгге-квартала есть несколько водохранилищ. Добраться до них можно за 15–20 минут на машине. А всего в 15 минутах ходьбы здесь расположились старинная усадьба, лесопарк и питомник.

Все для детей

Застройщик хюгге-квартала не забыл и о семьях с маленькими детьми. Специально для них продумали безопасные игровые и спортивные площадки, зоны для отдыха родителей. Кроме того, авторы проекта обезопасили юных жителей от машин: для автотранспорта дворовая территория закрыта.

В жилом комплексе строится собственный медицинский центр, школа и два детских сада. Проблемы, кто должен отводить ребенка на уроки, точно не будет.

Приятные цены

Желающие купить квартиру в этом уютном хюгге-квартале останутся довольны. Выбор жилья широкий — от уютных студий до просторных двухуровневых квартир. Цены стартуют от 6,1 миллиона рублей, а комфортную «двушку» площадью 53 «квадрата» можно купить за 9,5 миллиона рублей.

Реклама. ООО «НЕГА ЮГ». ИНН 2304051152. https://fsk.ru/datskij-kvartal