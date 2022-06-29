Комфорт для жизни без ущерба для кошелька. Где купить квартиру в Подмосковье, чтобы остаться в плюсе

Многих россиян волнует вопрос, как все-таки хранить свои сбережения, куда и как инвестировать, во что лучше вложиться. Одним из самых надежных вариантов по-прежнему остается приобретение недвижимости. Давайте разберемся, почему это так.

Кто-то рассматривает возможность открывать рублевые депозиты, однако процент по ним все же довольно низкий. Покупка валюты? Извольте заплатить комиссию за ее хранение на своих счетах. Можно попробовать открыть свой бизнес или инвестировать в чужой, что тоже несет в себе серьезные риски. Таким образом, приходим к тому что самым надежным способом сохранить деньги остается недвижимость. Да, звучит консервативно, зато не так туманно и потенциально опасно, как, например, криптовалюта, тем более что эта отрасль еще никак не регулируется.

В случае с покупкой недвижимости нужно присмотреться к самым перспективным жилищным комплексам. Что это значит? Это значит, что они расположены в благоустроенном районе с развивающейся инфраструктурой, территория зеленая, облагороженная, там приятно проводить время, а для детей имеются безопасные площадки для игр, дорога в садик или школу не становится головной болью. Да и для жителей других возрастных категорий предусмотрены все удобства.

Среди таких ЖК можно выделить, в частности, комплексы «Римский» и «Датский квартал» от ГК ФСК.

ЖК «Римский» представил проект роскошного современного квартала. У домов изящные фасады в стиле классического европейского пригорода. При этом изысканная атмосфера сочетается с продуманным городским пространством. Все не только красиво, но и функционально и удобно. Особенность этого квартала — двухуровневая система организации пространства, когда жилые зоны отделены от коммерческой инфраструктуры и дорог. Последние дома планируют достроить в 2024 году.

Источник фото: fsk.ru

Отметим, что, хотя этот жилой комплекс расположен за МКАД, рядом есть разнообразная инфраструктура. То есть жителям не нужно будет тратить много времени для того, чтобы добраться до магазина, аптеки и так далее. Стоять часами в пробках до Москвы владельцам квартир тоже не придется: ЖК удобно расположен неподалеку от столицы. А вот цены существенно отличаются от московских: стоимость квартир стартует от 5,7 миллиона рублей. Поэтому и ипотека не будет так сильно бить по кошельку, как при покупке жилья в столице.

В качестве одного из примеров ГК ФСК совместно с банком ВТБ предлагают клиентам субсидированную ипотеку со ставкой от 1,39% на весь срок кредитования от одного до 30 лет в рамках льготной ипотеки. Сумма кредита может составлять от одного миллиона до 12 миллионов рублей.

Есть также специальные условия жилищного кредитования со ставкой от 0,39% годовых, которые действуют в рамках государственной программы «Семейная ипотека».

Источник фото: fsk.ru

Те же условия с возможностью ипотечного кредита у другого современного ЖК «Датский квартал». Этот проект комфорт-класса, расположен менее чем в километре от МКАД, в 15 минутах от метро «Алтуфьево», «Бибирево», «Медведково» и имеет хорошую транспортную доступность.

Источник фото:fsk.ru

Здесь рядом с домами находится лесной массив площадью свыше 400 гектаров. На территории ЖК возведут муниципальные детские сады и школу.

В рамках проекта можно рассмотреть более 90 видов уникальных планировок, площадь квартир составляет от 25 до 125 квадратных метров.

Среди других вариантов ипотечного кредитования ГК ФСК и ПАО «Московский кредитный банк» предлагают совместную субсидированную программу со ставкой 4,44% на весь срок кредитования от одного до 30 лет. Сумма кредита может составлять от 700 тысяч рублей до 30 миллионов рублей.