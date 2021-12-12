Комета Леонарда максимально приблизилась к Земле и будет видна на небе до середины декабря

Комета Леонарда максимально приблизилась к Земле. Ее можно будет наблюдать невооруженным глазом до середины декабря, рассказали в Московском планетарии.

Сегодня комета прошла перигей и достигла максимального блеска. В настоящее время она находится в 35 миллионах километров от Земли. Это является минимальным расстоянием, написал ТАСС.

Специалисты уточнили, что наблюдать ее можно в созвездии Змееносец и лучше всего это делать в сумерках. Она будет видна в течение часа-двух сразу после захода Солнца. Также комету можно будет увидеть утром с 05:00 или с 06:00 и до восхода Солнца. Луна этому не помешает.

По прогнозам, к 15 декабря яркость кометы будет достигать +4m при максимальном сближении с Землей. Затем она, вероятно, сможет достичь +2-3m с учетом увеличения яркости пылевого хвоста.

«Комета превратится в слабый объект, доступный для наблюдений невооруженным глазом», — пояснили в планетарии.