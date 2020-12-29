Комендантский час введут в Ленобласти на новогодние праздники
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о введении комендантского часа на время новогодних праздников. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на сайт регионального правительства.
По данным издания, с 30 декабря по 10 января несовершеннолетним жителям области будет запрещено находиться в общественных местах с 21:00 до 06:00 без сопровождения родителей. Отмечается, что эти меры объясняются стремлением региональных властей снизить количество заражений коронавирусом.