Комендантский час введут в Ленобласти на новогодние праздники

По данным издания, с 30 декабря по 10 января несовершеннолетним жителям области будет запрещено находиться в общественных местах с 21:00 до 06:00 без сопровождения родителей. Отмечается, что эти меры объясняются стремлением региональных властей снизить количество заражений коронавирусом.