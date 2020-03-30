Комендантский час в Подмосковье не вводится

«Руководством ГУ МВД России по Московской области в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей главка МВД по Подмосковью Татьяна Петрова.

Она рассказала, что сотрудники полиции должны были сообщить гражданам о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Ни о каком комендантском часе речи не шло.

Источник фото: МВД России

Ранее в Сети появился ролик, на котором полицейские одного из подмосковных городов объезжали территорию и сообщали по громкоговорителю, что в регионе якобы вводится комендантский час. Позднее выяснилось, что это не так.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье, 29 марта объявил, что с 20:00 в регионе вводятся новые ограничения для жителей, которые предполагают, в том числе, закрытие парков, детских площадок.

«К сожалению, ситуация за последние дни показывает, что рост (числа заразившихся) до сих пор есть. В Московской области зарегистрировано 112 случаев заражения коронавирусом. Мы занимаемся тем, чтобы система здравоохранения была мобилизована и готова. Мы не должны допустить, чтобы у нас появились тяжелые и средней тяжести случаи», — уточнил Воробьев.