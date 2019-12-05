«Комендантский час» увеличат в Башкирии

На ближайшем пленарном заседании депутаты рассмотрят изменения в законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан». Сейчас законодательно запрещено пребывание в общественных местах без сопровождения родителей детей до 17 лет с 22 до шести часов в период с октября по апрель. А также — с 24 до шести часов в период с 1 мая по 30 сентября.

«Федеральным законодательством предусмотрено право регионов устанавливать подобные ограничения с учетом местных сезонных, климатических и иных особенностей. Из-за отказа от летнего времени летом стало темнеть на час раньше. В связи с этим предлагается установить „комендантский час“ для детей летом не с 24, а с 23 часов», — заявил председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Отмечается, что Башкирия стала одним из первых регионов, где для детей установили «комендантский час».