Комендантский час для пожилых людей и детей введут в Башкирии

Число штрафов за нарушения увеличится в регионе.

«Если мы ранее относились к нарушителям режима очень мягко, то сейчас жалеть никого не будем. Потому что вы не жалеете себя и тех, кого можете заразить», — отметил Хабиров.

По его словам, потерпеть придется еще две недели.

В Башкирии также появится комендантский час, которому должны следовать дети и люди старше 65 лет. Пожилые не смогут посещать общественные места с 18:00 до 10:00 часов по местному времени, а несовершеннолетние — с 18:00 до 13:00 часов.