Общество 22 декабря 2022, 12:43 Комендант подмосковной дачи Брежнева Олег Сторонов умер в 80 лет Дочь коменданта дачи Брежнева Олега Сторонова сообщила о смерти отца Публичное достояние

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Подполковник КГБ Олег Сторонов, работавший комендантом подмосковной дачи генерального секретаря Леонида Брежнева, умер в возрасте 80 лет. Об этом в беседе с ТАСС сообщила дочь офицера спецслужбы Татьяна Чеботарева.

Она подчеркнула, что отец в последнее время ничем не болел. Поэтому его смерть стала для близких неожиданностью.

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«Отец не болел, умер неожиданно. Ему было 80 лет», — заявила Чеботарева.

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Олег Сторонов работал в девятом управлении КГБ СССР, отвечавшем за безопасность государственных лидеров. На даче Брежнева «Заречье-6» он проработал 14 лет.

В своих интервью Сторонов рассказывал, что в органы государственной безопасности попал после армии. Учился в школе КГБ, работал в Центральном комитете Компартии и в Кремле.

Комендантом дачи Брежнева Сторонов стал в 1974 году по итогам строгого отбора. После смерти генерального секретаря он оставался работать в загородом доме еще несколько лет.

После выхода на пенсию Сторонов возглавил московскую общественную организацию ветеранов военной службы «Верность присяге».