Количество специфических антител к S-белку коронавируса за два месяца увеличилось в четыре и более раз у большинства участников исследования, которых в Азербайджане привили комбинацией вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Данные основаны на результатах наблюдений за 20 первыми участниками исследования, получившими оба компонента комбинации. Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения», — сказано в сообщении организации.

Сначала испытуемым вводили препарат компании AstraZeneca, потом — «Спутник Лайт». Интервал между прививками составил 29 дней. В исследовании комбинации двух вакцин участвуют 100 добровольцев.

РФПИ в конце августа сообщил предварительные результаты наблюдений за 20 первыми добровольцами. У них всех зафиксирована выработка антител к S-белку коронавируса. На тот момента всего привили 64 участника испытаний.

Испытания комбинации двух вакцин начались в феврале 2021 года. Кроме Азербайджана клинические исследования совместной прививки проходят также в Аргентине и ОАЭ.

На прошлой неделе стало известно, что «Спутник Лайт» одобрили в Иране.