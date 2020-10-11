Комаровский заявил о пользе футбола для профилактики COVID-19

Тяжесть течения COVID-19 зависит от количества вируса, которое получил человек, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский. По его мнению, встречи людей на открытом воздухе, например, на футбольных матчах, помогут выработать коллективный иммунитет.

«Самый лучший способ профилактики — это футбол. Пусть на трибунах сидят, на свежем воздухе, и обмениваются небольшими количествами вируса», — сказал Комаровский в интервью грузинскому каналу «Илион-ТВ».

Также, по мнению телеведущего, родители излишне обеспокоены здоровьем детей. Тогда как им вирус «очень мало угрожает». Чем ребенок младше, тем меньше вероятность, что он станет переносчиком коронавируса, и дети до 10 лет «никакой особой роли в распространении инфекции не играют», добавил Комаровский.

Всемирная организация здравоохранения третий день подряд фиксирует рекордное число случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зарегистрировали 383 тысячи заразившихся. Всего с начала пандемии вирус обнаружили у почти 37 миллионов человек. Более одного миллиона из них скончались.

ВОЗ и большинство стран мира, включая Россию, выступают против намеренного заражения коронавирусом. Власти требуют носить маски в общественных местах, чтобы снизить скорость распространения инфекции и избежать коллапса медицины.