Комаровский заявил о пользе футбола для профилактики COVID-19
«Самый лучший способ профилактики — это футбол. Пусть на трибунах сидят, на свежем воздухе, и обмениваются небольшими количествами вируса», — сказал Комаровский в интервью грузинскому каналу «Илион-ТВ».
Также, по мнению телеведущего, родители излишне обеспокоены здоровьем детей. Тогда как им вирус «очень мало угрожает». Чем ребенок младше, тем меньше вероятность, что он станет переносчиком коронавируса, и дети до 10 лет «никакой особой роли в распространении инфекции не играют», добавил Комаровский.
Всемирная организация здравоохранения третий день подряд фиксирует рекордное число случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зарегистрировали 383 тысячи заразившихся. Всего с начала пандемии вирус обнаружили у почти 37 миллионов человек. Более одного миллиона из них скончались.
ВОЗ и большинство стран мира, включая Россию, выступают против намеренного заражения коронавирусом. Власти требуют носить маски в общественных местах, чтобы снизить скорость распространения инфекции и избежать коллапса медицины.