По его словам, «это будет самой развивающей игрой», но «очень важно понимать, что отношение к аквариуму зависит от того, в каком возрасте ребенок». Нужно, чтобы ребенок был достаточно взрослым, чтобы участвовать в процессе, а не просто наблюдать за рыбками.

«Хорошо, когда у вас есть какой-то вариант отвлечь ребенка от смартфона и привлечь его к чему-то доброму и интересному, что расширяет его кругозор и позволяет провести время вместе с родителями», — заключил Комаровский.