Команды «Авантис» и Nikolay Knyazev победили на хакатоне Rosneft Challenge 2021

Международный IT-марафон Rosneft Challenge завершился в Москве. В нем принимали участие 700 человек из 13 стран.

С сентября по ноябрь команды решали две задачи на выбор. Первая задача — идентификация северных оленей на аэрофотоснимках и выделение молодых особей. Это часть работы по мониторингу животных, которой уже семь лет занимается «Роснефть». Самое масштабное исследование запустили в этом году. Дело в том, что северные олени — тонкий индикатор состояния арктических экосистем, в их изучении — ключ к оценке будущего российского Севера.

Вторая задача — разработка веб-приложения для поиска объектов-аналогов в проектной документации по параметрам.

Чтобы справиться с ними, участникам пригодились навыки решения задач, связанных с компьютерным зрением, навыки обработки естественного языка, а также опыт в разработке веб-приложений.

Победителями в рамках решения первой задачи стала команда «Авантис» из Уфы. Второе место досталось Константину Еремину (команда «Константин») из Москвы, третье — Роману Соловьеву (команда ZFTurbo) тоже проживающему в Москве.

По второй задаче первое место присудили Николаю Князеву (Nikolay Knyazev, Москва), второе место — Глебу Шаньшину (Gleb Shanshin, Москва), а третье — Артему Горланову (Deepkotix, Санкт-Петербург).

Призовой фонд конкурса составил 1 250 000 рублей. Денежные призы получили также участники, занявшие с четвертого по седьмое места в каждой задаче. Помимо этого, призеров ждут предложения о трудоустройстве и возможность принять участие в технологических проектах «Роснефти».

По словам капитана команды «Авантис» Дмитрия Гауза, это была их первая победа на хакатоне, все волновались, но в итоге смогли успешно справиться с заданием.

«Не очень сложно, но правда было очень интересно. Наше решение состояло из нескольких этапов: мы сначала обучали простую модель, потом взяли посложнее. Очень много работали с данными», — пояснил он.

Начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра «Роснефти» Артем Исаченко отметил, что сейчас колоссальный объем информации об оленях ученые обрабатывают вручную. Фактически они распечатывают фотографии животных и считают количество отдельных особей, таким же образом считают и стада.

«Чтобы минимизировать объем этой ручной обработки, мы попросили вынести эту задачу на хакатон компании „Роснефть“, чтобы помочь ученым автоматизировать этот процесс — придумать какой-то способ, чтобы они меньше времени тратили на рутинную работу и больше смогли уделять собственно решению фундаментальных задач», — рассказал специалист.

Также в рамках финала хакатона выступили спикеры с докладами о перспективах развития робототехники в «Роснефти», высокопроизводительных вычислениях для машинного обучения, трендах цифрового инжиниринга и путях к интеллектуализации проектирования.