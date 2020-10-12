Командира боевого корабля ТОФ нашли мертвым во Владивостоке

«В штабе Тихоокеанского флота факт смерти подтвердили, отметив, что ведутся следственные действия», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее местные СМИ сообщили, что тело командира корабля нашли сослуживцы. По данным источника портала vl.ru, 33-летний мужчина покончил с собой на фоне затяжной депрессии из-за развода. У погибшего остались двое детей.

Сотрудники надзорного ведомства проверят и службу психологической помощи Тихоокеанского флота, которая должна следить за моральным состоянием военных и вовремя реагировать на расстройства.

Более подробной информации о гибели командира корабля пока нет.