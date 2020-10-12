Командира боевого корабля ТОФ нашли мертвым во Владивостоке
Труп командира боевого корабля Тихоокеанского флота России нашли во Владивостоке. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя ТОФ, военные следователи сейчас изучают обстоятельства гибели военного.
«В штабе Тихоокеанского флота факт смерти подтвердили, отметив, что ведутся следственные действия», — приводит агентство слова собеседника.
Ранее местные СМИ сообщили, что тело командира корабля нашли сослуживцы. По данным источника портала vl.ru, 33-летний мужчина покончил с собой на фоне затяжной депрессии из-за развода. У погибшего остались двое детей.
Сотрудники надзорного ведомства проверят и службу психологической помощи Тихоокеанского флота, которая должна следить за моральным состоянием военных и вовремя реагировать на расстройства.
Более подробной информации о гибели командира корабля пока нет.