Общество 13 февраля 2023, 09:51 Командир спецназа «Ахмат» пережил покушение Кадыров сообщил подробности покушения на командира спецназа «Ахмат» РИА «Новости»

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Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов пережил покушение. Его пытались отравить, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

По данным политика, 8 февраля адъютант получил конверт с сообщением для Алаудинова. Командир «Ахмата» понял, что письмо отравлено из-за едкого специфического запаха. Он оперативно принял меры предосторожности: обработал руки и промыл носовую полость.

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«Сейчас генерал Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку. Врачи проводят все необходимые процедуры», — уточнил Кадыров.

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Чтобы установить отравляющее вещество, которым пропитали письмо, эксперты произвели забор биологических материалов для анализа. Также идет расследование покушения, добавил глава Чечни. По его словам, результаты уже есть. Подробностей политик не привел.

Отдельно Кадыров выразил благодарность командиру и врачам медсанбата, которые смогли оказать профессиональную помощь пострадавшим офицерам и нейтрализовали токсин.