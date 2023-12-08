Общество 08 декабря 2023, 14:53 Командир «Спарты» Жога рассказал о разговоре с Путиным о выдвижении Герой ДНР Артем Жога: Путин услышал нашу просьбу о выдвижении РИА «Новости»

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Герой ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога заявил, что от лица военнослужащих и жителей новых регионов попросил Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок. По его словам, глава государства услышал эту просьбу. Об этом он рассказал журналистам кремлевского пула.

«От лица жителей воссоединенных территорий: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, всех военнослужащих — мы просим Путина принять участие в выборах. Он сказал, что не останется в стороне», — пояснил Жога.

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Командир «Спарты» заявил — он рад тому, что глава государства услышал просьбу граждан о выдвижении. Жога считает, что Путина поддерживает вся Россия.

Герой ДНР признался, что хотел бы стать доверенным лицом Путина на предстоящих выборах и не откажется, если к нему поступит такая просьба.

Президент объявил об участии в выборах в ходе торжественной церемонии награждения Героев России в Кремле, отвечая на соответствующий вопрос Жоги. Все получившие медаль военнослужащие присоединились к просьбе к Путину выдвинуть свою кандидатуру.