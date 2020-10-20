Командир «Авиапоиска» рассказал о судьбе разбившегося в 1945 году самолета

Отряд «Авипоиск» в Приморье обнаружил останки экипажа самолета, разбившегося более 70 лет назад. Командир поискового объединения Ярослав Ливанский подробно рассказал «360» об этой истории.

«Самолет, предположительно, погиб 21 августа 1945 года. До этого среди местных ходила байка, что [тела] якобы нашли в 1946-м, привезли на телеге и захоронили. Мы осмотрели это место (предполагаемого захоронения — прим. ред.). Там ничего нету, там пусто», — заявил Ливанский.

По его словам, лесовозную дорогу, под которой находится самолет, насыпали на носовую часть лайнера в начале 1960-х годов. То есть ранее могила, которая есть в деревне, не существовала.

Тот памятник, который есть сейчас, — там захоронена лишь небольшая часть останков, которые нашли строители этой дороги. В 2005 году «туда ходили вертолетчики» и захоронили в эту могилу еще некоторые останки.

Так как мы нашли большое количество останков, они продолжаются туда вглубь земли… Соответственно, экипаж так и считается пропавшим без вести. Официально нет никаких сведений из архива Минобороны, что их нашли и захоронили. Захоронение это считается неофициальным. Оно проводилось без участия военных Ярослав Ливанский.

Отряд начнет полномасштабные работы на месте падения самолета в предстоящие выходные.

Ранее стало известно о том, что «АвиаПоиск» нашел останки членов экипажа советского транспортного самолета Ли-2. Речь идет о Черниговском районе Приморья. Предположительно, в авиакатастрофе погибли десять человек. Ранее эти люди считались пропавшими без вести.