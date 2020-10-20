Командир «Авиапоиска» рассказал о судьбе разбившегося в 1945 году самолета
«Самолет, предположительно, погиб 21 августа 1945 года. До этого среди местных ходила байка, что [тела] якобы нашли в 1946-м, привезли на телеге и захоронили. Мы осмотрели это место (предполагаемого захоронения — прим. ред.). Там ничего нету, там пусто», — заявил Ливанский.
По его словам, лесовозную дорогу, под которой находится самолет, насыпали на носовую часть лайнера в начале 1960-х годов. То есть ранее могила, которая есть в деревне, не существовала.
Тот памятник, который есть сейчас, — там захоронена лишь небольшая часть останков, которые нашли строители этой дороги. В 2005 году «туда ходили вертолетчики» и захоронили в эту могилу еще некоторые останки.
Так как мы нашли большое количество останков, они продолжаются туда вглубь земли… Соответственно, экипаж так и считается пропавшим без вести. Официально нет никаких сведений из архива Минобороны, что их нашли и захоронили. Захоронение это считается неофициальным. Оно проводилось без участия военныхЯрослав Ливанский.
Отряд начнет полномасштабные работы на месте падения самолета в предстоящие выходные.
Ранее стало известно о том, что «АвиаПоиск» нашел останки членов экипажа советского транспортного самолета Ли-2. Речь идет о Черниговском районе Приморья. Предположительно, в авиакатастрофе погибли десять человек. Ранее эти люди считались пропавшими без вести.