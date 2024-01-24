Общество 24 января 2024, 18:29 Командир «Ахмата» Алаудинов призвал российских звезд не выставлять в соцсети «шумные шабаши»

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Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», герой России Апти Алаудинов в беседе с изданием «Абзац» прокомментировал «голую вечеринку» звезд, призывая россиян не выставлять на всеобщее обозрение «шумные шабаши».

По его словам, это все равно что показывать «красную тряпку для населения страны».

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«То есть, даже если вы устроили это, ну устройте себе: закрыли свою дверь и где-то вы там собрались, посидели, пошумели, флаг вам в руки, не надо из этого делать красную тряпку для населения страны, выставляя это все в интернет-ресурсы», — сказал он.