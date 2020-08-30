Команда России победила в международном конкурсе «Страж порядка»

Завершающий этап конкурса «Страж порядка» состоялся 29 августа. В общем зачете победила команда России.

В соревнованиях также приняли участие команды Ирана и Армении. Вместе с российскими военнослужащими они прошли четыре этапа конкурса: «Огневой», «Полоса военного полицейского», «Патрульный наряд», «Военно-полицейский бросок».

На первом этапе команды перемещались по огневому рубежу и при этом старались поразить цели из автомата АК-12 и пистолета Макарова на различных дистанциях. Второй проводился в парке «Патриот». Военные полицейские прошли полосу препятствий, имитирующую городскую застройку. Участникам соревнования во время прохождения этапа также нужно было поразить мишени — на этот раз из страйкбольного оружия и гранатами.

На третьем этапе команды также проходили полосу препятствий, но обстановка приближена к боевой. Для них составили сложный маршрут, который включает передвижение как пешком, так и на машине. Организаторы имитировали подрыв служебного транспорта, а также создали условия для оказания помощи раненому. Участники соревнований метали гранаты, стреляли по мишеням, освобождали заложников и конвоировали задержанных.

На четвертом этапе команды преодолели более 10 километров «Гонки героев» и продемонстрировали физическую подготовку. Первое место заняли военнослужащие из России. Они прошли трассу за 58 минут ровно.

В индивидуальном зачете в номинации «Лучший стрелок» победил военнослужащий команды Армении Гриша Варданян. Россиянин Алексей Синицын выиграл в номинации «Лучший военный полицейский», на полосе препятствий он установил новый рекорд. «Лучшим патрульным нарядом» стала команда из Ирана.

31 августа в парке «Патриот» состоится торжественная церемония закрытия конкурса.