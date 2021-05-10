Команда Путина забросила 13 шайб и выиграла гала-матч Ночной хоккейной лиги

Команда «Легенды хоккея», за которую под 11-м номером играл президент РФ Владимир Путин, одержала победу в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Встреча завершилась со счетом 13:9.

Восемь шайб в ворота противников забросил Путин. Еще по голу записали на свой счет глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов, чемпион зимних Олимпийских игр 1992 года Виталий Прохоров, знаменитый хоккеист Павел Буре и экс-капитан сборной России и «Ак Барса» Алексей Морозов.

Всего за десять минут первого периода Путин успел сделать хет-трик и через некоторое время забить еще четвертую шайбу.

В качестве гостя на матче, который прошел при зрителях в сочинском ледовом дворце «Большой», присутствовал президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель.