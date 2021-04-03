Команда блогера Эдварда Била сможет публиковать посты в соцсетях и дальше. На их работу никак не повлияет решение суда о запрете Билу определенных действий после аварии на Садовом кольце. Это прояснил для «360» адвокат Сергей Афанасьев.

«Если ему установили такую меру пресечения, как запрет определенных действий, то в принципе ему разрешено все, что не запрещено. Если ему запрещено пользоваться интернетом, то сам он, конечно, не может выходить в интернет», — объяснил юрист.

Однако если ролики будет выкладывать за него кто-то другой, это не запрещено, добавил Афанасьев.

Заседание в суде прошло 3 апреля, на нем блогеру избрали меру пресечения. Подозреваемому запретили определенные действия. Билу теперь нельзя выходить из дома с 20:00 до 08:00, садиться за руль машины, пользоваться телефоном и интернетом, посещать и участвовать в массовых мероприятиях.

Авария с участием Эдварда Била произошла 1 апреля на Новинском бульваре. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. Пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию, позже она впала в кому. Бил признал вину в ДТП и предложил выплатить всем пострадавшим компенсацию. А команда блогера продолжила работу.