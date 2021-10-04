Александр Лазарев, которого подозревают в убийстве студенток медицинского колледжа в Гае, пришел в себя. Об этом сообщил Теlеgrаm-канал Shоt. Ранее сообщалось, что он находится в больнице без сознания.

Издания уточнило, что в так называемой коме Лазарев находился около трех часов. После капельницы он смог встать на ноги. Подозреваемого уже отправили в полицию на допрос.

В больнице не исключили, что в бессознательное состояние мужчина мог впасть из-за психосоматики. Однако правоохранительные органы склоняются к тому, что он пытался сымитировать кому, ведь он опытный и хитрый преступник.

Telegram-канал также написал, что во время общения с правоохранителями Лазарев заявил, что девушки якобы сами пригласили его на вечеринку. Он, по неофициальным данным, сказал, что в момент преступления не понимал, что делает.

Трех девушек-медиков жестоко убили в Гае. Их тела обнаружили утром 30 сентября во время тушения пожара в одной из квартир города. Подозреваемого — ранее судимого Александра Лазарева — задержали 3 октября. После этого ему стало плохо, его отвезли в больницу. Об этом сообщили местные СМИ.