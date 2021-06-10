Кольцеобразное солнечное затмение началось на Земле. Прямая трансляция

Кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 10 июня, не наблюдалось в России более полувека. «360» ведет прямую трансляцию этого астрономического явления.

Затмение начнется в Северной Америке и закончится на российском Дальнем Востоке. Его максимальная фаза наступит в 13:40. В это время Луна покроет 0,94 диаметра солнечного диска, оставив на виду только его тонкий край.

Кольцеобразную фазу будет видно на Чукотке и в Якутии, а также в канадской провинции Онтарио, Гренландии и Северном полюсе.

По данным Московского планетария, жители России смогут наблюдать только частные фазы затмения — от 0,01 в Комсомольске-на-Амуре до 0,91 в городе Певек на Чукотке.

В Москве максимальная фаза затмения будет частично наблюдаться в 14:26 мск. В этот момент Луна закроет Солнце на 16%.

Желающим посмотреть на редкое явление нужно быть готовыми ловить просветы в облаках, а также обезопасить себя с помощью солнцезащитных очков или специальных оптических стекол. В противном случае можно получить ожоги сетчатки глаза.