Общество 28 декабря 2022, 18:44 Колташов оценил перспективы российской экономики в 2023 году

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Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов обсудил с РИА ФАН заявление первого вице-премьера России Андрея Белоусова о том, что для отечественной экономики предстоящий год будет легче уходящего.

«Российская экономика сохранила управляемость, рыночные механизмы функционируют, но к сожалению работа финансовых и экономических чиновников во многом носила инерционный характер. Они не стремились форсировать изменения в российской экономической системе и дать мощный внутренний импульсы экономики», — обратил внимание специалист.

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Он выразил надежду, что в 2023 году ситуация улучшится, и со стороны экономических управленцев будет меньше осторожности и больше оригинальных решений, поскольку ситуация будет более понятной, а перспектива вполне очевидной.

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