    02 апреля 2020, 16:52

    Колташов: многие не заметят обвала мировой экономики в условиях карантина

    Артур Блянихов

    Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов отметил, что в условиях карантина многие не заметят обвала мировой экономики. Специалиста процитировало ИА НСН.

    По словам Колташова, после выхода из карантина люди будут наблюдать депрессивную ситуацию в мировой экономике.

    «Здесь есть фактор сдерживания негативных процессов, связанный с мерами против вируса — налоговыми каникулами, каникулами по аренде, по ипотечным процентам, на которые получат право граждане. По сути, это смягчает обвал кризиса и помогает пробежать эту стадию быстрее», — обратил внимание собеседник информагентства.

    Он отметил, что в сложившейся ситуации происходит рассасывание излишков: раскупаются ноутбуки и огромное количество продуктов питания. С одной стороны увеличивается спрос, а с другой — вся экономика ставится на паузу, пока идет обрушение.