Колташов: многие не заметят обвала мировой экономики в условиях карантина

По словам Колташова, после выхода из карантина люди будут наблюдать депрессивную ситуацию в мировой экономике.

«Здесь есть фактор сдерживания негативных процессов, связанный с мерами против вируса — налоговыми каникулами, каникулами по аренде, по ипотечным процентам, на которые получат право граждане. По сути, это смягчает обвал кризиса и помогает пробежать эту стадию быстрее», — обратил внимание собеседник информагентства.

Он отметил, что в сложившейся ситуации происходит рассасывание излишков: раскупаются ноутбуки и огромное количество продуктов питания. С одной стороны увеличивается спрос, а с другой — вся экономика ставится на паузу, пока идет обрушение.