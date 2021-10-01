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    01 октября 2021, 20:14

    «Колоссальный удар по косметическому рынку». Суд в третий раз заменил управляющего Natura Siberica

    Кристина Вайсберг, Наза Салех Захи, Ольга Назаркина

    Арбитражный суд Москвы назначил очередного управляющего активами умершего бизнесмена Андрея Трубникова. Им стал экономист Руслан Гринберг. Решение затронуло бренды «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica. Гринберг уже третий человек, который занял эту должность с момента смерти миллиардера. Президент Natura Siberica Сергей Буйлов обжалует это решение.

    «Колоссальный удар по косметическому рынку». Суд в третий раз заменил управляющего Natura Siberica

    По словам Буйлова, действующему коллективу удалось наладить работу и разобраться с частью долгов, но миноритарные акционеры — сын и первая жена Андрея Трубникова, подавшие иск о смене управляющего, — своими решениями мешают работе компании.

    «Компания находится в очень тяжелом состоянии из-за миноритарного акционера. Загоняют компанию в кризис. Ирина Трубникова решила запретить использование товарных знаков, что привело к практической остановке продаж и производства», — сказал после заседания Буйлов.

    Доверительный управляющий должен сохранять активы компании от снижения стоимости или разворовывания. После смерти миллиардера наследники начали делить бизнес. Из-за этого у Natura Siberica возникли проблемы, компания стала терять деньги. Семья бизнесмена, Дмитрий и Ирина Трубниковы, также подали иски против головной структуры группы компаний ООО «Первое решение».

    «Беззаконные действия акционера»

    Действующий президент Natura Siberica Буйлов уверен, что работу компании парализовали действия именно Ирины и Дмитрия Трубниковых. Самый тяжелый удар — запрет на использование товарных знаков, из-за которого косметика не поступает в магазины. Буйлов выразил неудовлетворение сегодняшним решением арбитража.

    «Суд, к сожалению, не услышал наши доводы. Мы будем подавать жалобу и будем продолжать восстанавливать компанию Natura Siberica, несмотря на действия наших оппонентов», — заявил Буйлов.

    Когда мы получили распоряжение Ирины Трубниковой о запрете пользования товарными знаками, мы были вынуждены остановить продажи с 1 сентября. <…> То, что происходит сейчас, — колоссальный удар по косметическому рынку

    Сергей Буйлов.

    По его словам, при прошлом управляющем Григории Жданове компания договорилась с партнерами о реструктуризации части долга компании.

    «У нас теперь в компании зарплаты выплачиваются вовремя. Мы наладили работу и атмосферу в коллективе. Все работают над тем, чтобы сохранить эту компанию. Напомню, что в компании работают 2000 человек — и все они очень обеспокоены беззаконными действиями миноритарного акционера», — подчеркнул президент Natura Siberica.

    Кроме того, Жданов подал иск об исключении из состава участников компании первой жены основателя, совладелицы фирмы Ирины Трубниковой и назначил новое руководство и топ-менеджмент, в том числе и президента Natura Siberica. Это решение и не устроило наследников умершего бизнесмена.

    «Были введены непонятные управленческие должности, были заблокированы пропуска ключевых работников, главных бухгалтеров. Компания оказалась в ситуации, когда ее деятельность была частично парализована», — сказал «360» адвокат Андрей Тимчук, представляющий интересы Дмитрия Трубникова.

    При этом в самой компании неоднократно заявляли, что все сотрудники всегда могли попасть на свои рабочие места, и их пропуска функционировали.

    Пока управляющие меняют лица, компания, которая только начала оправляться и выполнять обязательства перед поставщиками и сотрудниками, рискует снова впасть в хаос. Судебные разбирательства растут, а запас продукции Natura Siberica кончается на полках магазинов. Ее еще можно купить, но часть ассортимента уже недоступна для потребителей.

    Бизнесмен Андрей Трубников скончался 7 января, ему был 61 год. Он был основателем таких брендов, как Natura Siberica, Organic Shop и «Рецепты бабушки Агафьи». Выпуском последней марки занимается ООО «Первое решение».