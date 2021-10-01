«Колоссальный удар по косметическому рынку». Суд в третий раз заменил управляющего Natura Siberica

Арбитражный суд Москвы назначил очередного управляющего активами умершего бизнесмена Андрея Трубникова. Им стал экономист Руслан Гринберг. Решение затронуло бренды «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica. Гринберг уже третий человек, который занял эту должность с момента смерти миллиардера. Президент Natura Siberica Сергей Буйлов обжалует это решение.

По словам Буйлова, действующему коллективу удалось наладить работу и разобраться с частью долгов, но миноритарные акционеры — сын и первая жена Андрея Трубникова, подавшие иск о смене управляющего, — своими решениями мешают работе компании.

«Компания находится в очень тяжелом состоянии из-за миноритарного акционера. Загоняют компанию в кризис. Ирина Трубникова решила запретить использование товарных знаков, что привело к практической остановке продаж и производства», — сказал после заседания Буйлов.

Доверительный управляющий должен сохранять активы компании от снижения стоимости или разворовывания. После смерти миллиардера наследники начали делить бизнес. Из-за этого у Natura Siberica возникли проблемы, компания стала терять деньги. Семья бизнесмена, Дмитрий и Ирина Трубниковы, также подали иски против головной структуры группы компаний ООО «Первое решение».

«Беззаконные действия акционера»

Действующий президент Natura Siberica Буйлов уверен, что работу компании парализовали действия именно Ирины и Дмитрия Трубниковых. Самый тяжелый удар — запрет на использование товарных знаков, из-за которого косметика не поступает в магазины. Буйлов выразил неудовлетворение сегодняшним решением арбитража.

«Суд, к сожалению, не услышал наши доводы. Мы будем подавать жалобу и будем продолжать восстанавливать компанию Natura Siberica, несмотря на действия наших оппонентов», — заявил Буйлов.

Когда мы получили распоряжение Ирины Трубниковой о запрете пользования товарными знаками, мы были вынуждены остановить продажи с 1 сентября. <…> То, что происходит сейчас, — колоссальный удар по косметическому рынку Сергей Буйлов.

По его словам, при прошлом управляющем Григории Жданове компания договорилась с партнерами о реструктуризации части долга компании.

«У нас теперь в компании зарплаты выплачиваются вовремя. Мы наладили работу и атмосферу в коллективе. Все работают над тем, чтобы сохранить эту компанию. Напомню, что в компании работают 2000 человек — и все они очень обеспокоены беззаконными действиями миноритарного акционера», — подчеркнул президент Natura Siberica.

Кроме того, Жданов подал иск об исключении из состава участников компании первой жены основателя, совладелицы фирмы Ирины Трубниковой и назначил новое руководство и топ-менеджмент, в том числе и президента Natura Siberica. Это решение и не устроило наследников умершего бизнесмена.

«Были введены непонятные управленческие должности, были заблокированы пропуска ключевых работников, главных бухгалтеров. Компания оказалась в ситуации, когда ее деятельность была частично парализована», — сказал «360» адвокат Андрей Тимчук, представляющий интересы Дмитрия Трубникова.

При этом в самой компании неоднократно заявляли, что все сотрудники всегда могли попасть на свои рабочие места, и их пропуска функционировали.

Пока управляющие меняют лица, компания, которая только начала оправляться и выполнять обязательства перед поставщиками и сотрудниками, рискует снова впасть в хаос. Судебные разбирательства растут, а запас продукции Natura Siberica кончается на полках магазинов. Ее еще можно купить, но часть ассортимента уже недоступна для потребителей.

Бизнесмен Андрей Трубников скончался 7 января, ему был 61 год. Он был основателем таких брендов, как Natura Siberica, Organic Shop и «Рецепты бабушки Агафьи». Выпуском последней марки занимается ООО «Первое решение».