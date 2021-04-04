Колонну всадников из Чечни остановили в Дагестане

В Сети разошлось видео с колонной всадников с флагами Чечни в Дагестане. Они прискакали в село Ярык-Су к памятнику чеченскому полководцу XIX века Байсангуру Беноевскому. Об этом рассказали в администрации Новолакского района.

«Сегодня 29 уроженцев Чечни прибыли на конях через поля к памятнику Байсангура Беноевского, расположенного на территории села Ярык-Су Новолакского района. Конный поход не был согласован ни с администрацией района, ни с ОМВД России по Новолакскому району», — приводит РИА «Новости» текст сообщения местных властей.

В районной управе отметили, что никаких конфликтов и межнациональной розни не было. Всадникам все объяснили и они разъехались. Пользователи соцсетей предположили, что на видео назревает некий земельный конфликт, так как к всадникам вышел начальник местного уголовного розыска.

Байсангур Беноевский — участник Кавказской войны 1817–1864 годов. С 1859 года по 1861 год он был имамом Чечни после того, как Шамиль сдался в плен.