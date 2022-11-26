Общество 26 ноября 2022, 19:32 Колонну военной техники с флагами Украины заметили в центре Твери Военная техника с флагами Украины проехала по центру Твери из-за съемок фильма Соцсети

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На центральных улицах Твери заметили военную технику с флагами Украины в сопровождении служебных автомобилей ДПС. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи можно видеть БТР и другие военную технику с украинской символикой. Машины в сопровождении дорожной полиции следуют по улице мимо других участников движения.

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«Это что у нас тут происходит, ребята?» — недоуменно произносит за кадром один из очевидцев.

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Позже оказалось, что в городе идут съемки фильма «Музыкант», посвященного спецоперации России на Украине. В администрации Твери «Подъему» заявили, что из-за съемок с использованием военной техники в городе ограничили движение на набережной Степана Разина и еще на нескольких улицах.

В пресс-службе также обратили внимание, что на набережной ограничения также будут вводить 4 и 5 декабря, с 05:00 до 17:30.

Фильм «Музыкант» — проект режиссера Давида Дадунашвили и продюсера Софьи Митрофановой. Он повествует о европейском музыканте, который оказывается на Украине во время проведения спецоперации, уточнила «Российская газета».