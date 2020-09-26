Колонна «женского марша» направилась к площади Независимости в Белоруссии

В Минске в субботу началась акция протеста, в которой участвуют только женщины. Колонна протестующих от Комаровского рынка уже направилась к площади Независимости.

По данным ТАСС, в колонне насчитывается около 300 активисток. Большинство в руках держат белорусские флаги, а кто-то скандирует: «Уходи!» Однако протестующие не одни — их сопровождают 10 микроавтобусов с омоновцами.

Известно, что нескольких участников акции уже задержали. Сотрудники милиции также призывают протестующих разойтись по домам.

Изначально марш должен был состояться на площади Победы. Но когда несогласные узнали, что к площади уже съехались наряды милиции, они перенесли митинг на другую локацию.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Тогда были оглашены результаты президентских выборов. За этот период многие пострадали — как среди несогласных, так и со стороны милиции. Ранее глава государства заявил на инаугурации, что Белоруссии удалось избежать цветной революции и народ с достоинством прошел через все испытания. Политик также сообщил, что займется наведением порядка в стране, чтобы жизнь в ней снова стала безопасной.