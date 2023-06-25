Общество 25 июня 2023, 00:45 Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону Губернатор Голубев заявил об уходе ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» вывели технику с территории Ростова-на-Дону. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале.

«Колонна ЧВК „Вагнер“ вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря», — говорится в сообщении.

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Губернатор поблагодарил всех, кто в экстраординарных условиях обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в столице, а также во всей Ростовской области.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в ходе согласованных с президентом РФ Владимиром Путиным переговоров добился договоренностей с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Глава группировки сообщил, что б ойцы ЧВК развернули свои колонны и направились в полевые лагеря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуацию с ЧВК «Вагнер» урегулировали без потерь. Представитель Кремля пообещал, что бойцов компании преследовать не будут. Также он сообщил о прекращении уголовного дела против Пригожина, который уедет в Белоруссию.