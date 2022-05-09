Колонна «Бессмертного полка» стартовала в Москве. Прямая трансляция

Началась прямая трансляция шествия «Бессмертного полка» в Москве. Участники акции в девятый раз пройдут с портретами героев, которые 77 лет назад на фронтах и в тылу сделали все, чтобы вырвать Победу из рук фашистов.

Участники акции «Бессмертный полк» впервые за последние два года снова встретились на торжественном шествии. Тысячи людей пройдут по центральным улицам, чтобы почтить память солдат Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жертв гитлеровских концлагерей и детей войны. Многие пришли семьями, с детьми и внуками, приучая юное поколение россиян гордиться историей своей страны.

Участники акции несут портреты своих родных, которые не щадя себя работали в тылу под девизом «Все для фронта, все для победы!», участвовали в кровопролитных сражениях, освобождая от фашистов не только свою землю, но и половину Европы. В этом году в «Бессмертном полку» появятся портреты современных героев борьбы с нацизмом — участников специальной военной операции на Украине.

В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса памятное шествие переносили в онлайн-формат. Это было первое в истории онлайн-шествие, к которому могли присоединиться все желающие. Виртуальный «Бессмертный полк» стал самой масштабной онлайн-акцией.