Колонна автобусов выехала из Ростовской области для эвакуации жителей Украины

Колонна из 17 автобусов сегодня отправилась с КПП в Ростовской области через границу для эвакуации жителей Украины. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Накануне в Минобороны сообщили, что гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, в некоторых городах она уже стала критической. В Мариуполе накануне удалось открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения. В город пришла первая колонна с гуманитарными грузами, мариупольцам привезли 450 тонн медикаментов и продовольствия.

Для эвакуации горожан сформировали четыре колонны общей численностью 200 автобусов, в понедельник, 14 марта, 50 из них прибыли в Мариуполь.