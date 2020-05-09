Коломенская филармония исполнила «День Победы» на балконах

Музыканты Коломенской филармонии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Удаленно.

Музыканты филармонии исполнили на собственных балконах песню «День Победы».

И это не единственный праздничный сюрприз, который подготовила филармонию к Дню Победы. Артист Коломенской филармонии Юрий Меркулов исполнил целый концерт, посвященный знаменательному событию. Его запись доступна на странице филармонии во «ВКонтакте».

В этом году в России отмечают 75-летнюю годовщину великой Победы. Из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия отменили, но россиянам подготовили дистанционную программу.

Еще не поздно принять участие в акциях «Окна Победы», «Бессмертный полк онлайн», а в 19:00 всех позвали на балконы спеть песню «День Победы» с портретом ветерана или без него. Вечером будет праздничный салют, который можно будет посмотреть с балконов.

Президент Владимир Путин, объявляя о переносе Парада, пообещал, что россиянам еще удастся чествовать ветеранов в этом году.