Колокольцев выразил соболезнования семье главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина | 360°

Общество 14 сентября 2022, 13:53 Поделиться Telegram

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Viber Колокольцев выразил соболезнования семье главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина Глава МВД РФ Колокольцев: Сунгоркин был настоящим патриотом и верным другом РИА "Новости"

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Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин был настоящим патриотом, высоким профессионалом и верным другом, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он выразил соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам журналиста.

«Мы запомним Владимира Николаевича настоящим патриотом, высоким профессионалом и верным другом. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — отметил Колокольцев.

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По его словам, уход из жизни главреда «Комсомольской правды» стал тяжелой утратой для коллектива Министерства внутренних дел РФ.

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«Мы были знакомы с Владимиром Николаевичем много лет. Он обладал большой эрудицией, ярким талантом и открытым сердцем, успешно руководил самой популярной газетой в стране, развивал ее в соответствии с требованиями времени», — подчеркнул глава МВД РФ.

Он напомнил, что Сунгоркин был одним из самых активных членов Общественного совета при МВД России. Он глубоко вникал во все вопросы, выступал с нестандартными инициативами.

О смерти Сунгоркина стало известно 14 сентября. Он умер в возрасте 68 лет. По данным источника «360», причиной смерти стал инсульт. Информацию о кончине Сунгоркина подтвердил замредактора отдела политики газеты Александр Гамов.

Ранее соболезнования семье главреда «Комсомольской правды» выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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