Общество 10 января 2024, 13:05 Колокольню Морского собора отреставрировали в Петербурге

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Реставрационные работы колокольни Николо-Богоявленского Морского собора завершились в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт neva.today со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Отмечается, что специалисты восстановили деревянную часть доминанты, обшитый лиственницей фонарь и элементы архитектурно-художественной отделки. Также реставраторы отремонтировали помещение первого яруса колокольни, где находится часовня.

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Как сообщил RT, последняя реставрация памятника архитектуры проводилась в 1956 году, с тех пор выполнялся только косметический ремонт.