Эксклюзив 02 сентября 2023, 15:19 Колодец в соборе Мариуполя спас жителей города во время боев Корреспондент «360» Кононова рассказала о спасительном колодце в храме Мариуполя

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Восстановленный после бомбежек Свято-Никольский кафедральный собор Мариуполя снова стал местом притяжения местных жителей. Там проходит молебен о скорейшей победе России. В храм из Свято-Троицкой Сергиевой лавры доставили мощи великомученика Георгия Победоносца. Но во время боевых действий это место тоже притягивало людей, потому что там находился колодец — одно из немногих мест в городе, где можно достать чистую воду. Об этом в своем репортаже рассказала корреспондент «360» Елена Кононова.

Колодец построили на месте бывшего алтаря. Такое решение принял батюшка Николай, рассказала староста церковного совета Татьяна Гурова. Она отметила, что вода из колодца стала для людей спасением во время боевых действий. На улице выстраивались огромные очереди.

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«Отсюда мы никуда не уходили. Жили в подвале и ни на один день не прекращали службы. Слава Богу, выстояли. Попадания были, купола разрушили, но нам помогли. Мы все восстановили. У нас была уверенность, что все будет хорошо», — подчеркнула собеседница.

Мариуполь не единственный город, где прошел молебен о победе России. По благословению Патриарха Московского всея Руси Кирилла с мая по сентябрь мощи святого покровителя русского воинства Георгия Победоносца привезли в 100 городов. На этот раз они доехали до Мариуполя.