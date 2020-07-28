Коллекционер объяснил, факелы каких олимпиад самые дорогие и почему

Он уточнил, что минимальная стоимость факелов составляет 150 тысяч рублей. При этом самыми дорогими считаются мюнхенский и московский флаг.

«Мюнхенский, потому что тогда во время Олимпиады произошел теракт, и московский, потому что Олимпиаде-80 был объявлен бойкот», — объяснил Зверев уточнил, что московский продали за за 2,5 тысячи евро.