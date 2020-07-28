Коллекционер объяснил, факелы каких олимпиад самые дорогие и почему
Частный коллекционер Сергей Зверев рассказал, что факелы всегда были самой дорогой символикой Олимпиад. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он уточнил, что минимальная стоимость факелов составляет 150 тысяч рублей. При этом самыми дорогими считаются мюнхенский и московский флаг.
«Мюнхенский, потому что тогда во время Олимпиады произошел теракт, и московский, потому что Олимпиаде-80 был объявлен бойкот», — объяснил Зверев уточнил, что московский продали за за 2,5 тысячи евро.