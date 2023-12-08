Общество 08 декабря 2023, 13:45 Коллекционер Аристов: закон о запрете «наливаек» может ударить по малому бизнесу

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве региональных властей запрещать полулегальные питейные заведения. Эксперт и коллекционер крепких спиртных напитков Евгений Аристов назвал минус введения соответствующих мер для малого бизнеса, сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Запрещать не имеет смысла, потому что бизнес ищет возможность развиваться, в том числе это и налоговые отчисления и сборы», — отметил специалист.

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По его словам, все же существует необходимость проработать правильный регламент деятельности «наливаек».