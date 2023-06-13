Общество 13 июня 2023, 14:38 Коллекцию уникальных скульптур Императорского фарфорового завода представят на ПМЭФ

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На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет работать стенд Фонда Инносоциум. На нем впервые представят уникальную коллекцию скульптур от Императорского фарфорового завода.

Самой масштабной скульптурной коллекцией в истории русского фарфора является серия «Народности России». Ее выпуск в 1907 году инициировал император Николай II. Тогда специалисты отобрали около 100 народностей, которые хотели воплотить в виде фарфоровых скульптур. Однако из-за начавшейся Первой мировой войны и Октябрьской революции этим планам не суждено было сбыться. В конечном итоге специалистам удалось создать только 74 скульптуры.

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Уже в XXI веке Императорской фарфоровый завод решил воссоздать ее. Полностью это удалось совершить к 2019 году. Кстати, тогда же предприятие приступило к созданию скульптур, продолжающих николаевскую серию. Она состояла из олицетворений народностей, которые не успели завершить в ХХ веке, а также из тех, что в свое время вычеркнул император.

Сегодня Императорский фарфоровый завод бережно сохраняет традиции русской школы фарфора, привносит новые тренды, опираясь на культурные традиции всех народов России. Коллекция, которую представит Фонд Инносоциум, подтверждает признание эффективности его работы по популяризации культуры коренных народов страны, отметил советник президента РФ Антон Кобяков. Он также подчеркнул, что Императорский фарфоровый завод сохраняет традиции русской школы, а также приносит новые тренды.

«Вижу особое значение, что компания с многовековой историей демонстрирует результаты развития тематических коллекций на стенде платформы, фокусирующей деятельность на продвижении культурного кода малочисленных народов Севера», — добавил он.

Императорский фарфоровый завод принял решение дополнить историческую коллекцию скульптурами современной серии «Народности России. XXI век».

«Первыми в этой серии стали скульптуры эвенков, позже коллекция пополнилась и другими северными народами», — отметила гендиректор предприятия Татьяна Тылевич.

Сотрудники завода долгое время работали в архивах. Там они изучали этнографические материалы.