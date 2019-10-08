Коллекцию одежды Putin Team по мотивам мультфильмов представили в Москве

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Капсульную линию представили в Pop-up пространстве, которое открылось в Москве на Большой Дмитровке. Мероприятие прошло в понедельник, 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина. На одежде изобразили известных героев советских мультфильмов: «Ну, погоди!», «Возвращение блудного попугая», «Шайбу!».

«Принт Владимира Владимировича Путина на фоне ромашкового поля создал художник Александр Сергеенко, также использовались архивные принты 1920-30-х годов художников-авангардистов, работавших на мануфактуре в Иваново. В нашем веке мы перенесли принты на шелк», — объяснил пиар-директор компании Aizel Артур Ефремов.

По его словам, коллекция разноплановая и рассчитана на молодую аудиторию, сообщил сайт «Политика Сегодня». Артур Ефремов уточнил, что стоимость толстовок — пять тысяч рублей, стоимость маек — от двух до трех с половиной тысяч рублей. Он отметил, что в первые же полчаса работы магазина посетители раскупили все подушки с принтами.