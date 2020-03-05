Коллекторы захотели получить доступ к госуслугам, чтобы напоминать о долгах

Коллекторские агентства хотят расширить свой арсенал. Они замахнулись на доступ к госуслугам. Через портал они планируют рассылать россиянам напоминания о долгах.

Президент национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал РИА «Новости», что допустить его коллег к госуслугам смогут после того, как примут новый законопроект в сфере взыскания. Документ расширит возможности коллекторов.

«Например, через госуслуги или электронную почту [можно рассылать напоминания о долгах]. Здесь громадный потенциал для значительного снижения издержек бизнеса», — заявил Мехтиев.

Собеседник напомнил, что сейчас россияне могут удаленно посмотреть свою кредитную историю в бюро кредитных историй (БКИ), если у них есть подтвержденный аккаунт на портале госуслуг. БКИ — это частные организации, и они пользуются госуслугами. Это значит, что коллекторы тоже могут использовать портал в своих целях.

Новый закон «О деятельности по возврату просроченной задолженности с физических лиц» Минюст РФ опубликовал для общественного обсуждения в феврале 2020 года. В нем есть один очень важный пункт: банки и коллекторов хотят обязать предупреждать должников об обращении в суд за месяц. Ранее СМИ сообщили, что коллекторам могут разрешить взыскивать долги по коммуналке.