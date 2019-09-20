Коллекторы раскритиковали оценку заемщиков по кредитным историям родственников

Банки оценят клиентов по кредитным историям родственников Подробнее

По его словам, проверить и оценить новую предсказательную модель можно только на практике. Достоинства или недостатки новой методики станут известны минимум спустя полгода. Однако эксперт сомневается, что она позволит оценить поведение самого заемщика. Оценивать клиента по кредитной истории его окружения можно только с рядом поправок.

«Вперед и с песней, но этот [критерий оценки платежеспособности] вряд ли станет основным фактором в предсказании того, как поведет себя плательщик. <…> Через шесть-девять месяцев мы увидим, как это работает. Я бы не сказал, что это существенно улучшит или ухудшит ситуацию», — заявил Мехтиев.

Глава НАПКА отметил, что реальная кредитная история человека, о котором необходимо сделать заключение, имеет более предсказательную силу. Впрочем, заемщика также характеризует своевременная оплата мобильной связи.

Специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс» разработали новую методику оценки платежеспособности потенциальных заемщиков по кредитной истории их родных. По их мнению, информация о родственниках позволит рассчитать риск дефолта потенциального клиента.