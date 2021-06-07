Коллекторы пожаловались в СК на депутата Милонова за слова о «нелюдях»

Национальная организация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) пожаловалась главе Следственного комитета на депутата Госдумы Виталия Милонова. Причиной стали слова парламентария о «нелюдях» и «паразитах».

Авторы обращения сообщили, что Милонов не раз допускал оскорбительные высказывания в адрес коллекторов. В его словах, по мнению членов организации, есть признаки возбуждения ненависти. В связи с этим они попросили Александра Бастрыкина провести проверку, сообщил РБК.

В письме уточняется, что в октябре прошлого года Милонов в программе «Звезды сошлись» на НТВ назвал коллекторов «нелюдями». Депутат заявил, что он бы отнимал у них паспорта, лишал бы их пенсий и половой принадлежности.

«В паспорте бы тоже вычеркивал. Это клопы, это паразиты нашего общества», — говорил Милонов.

На этом он не остановился и назвал коллекторов «сволочами», «негодяями» и «гаденышами». В НАПКА отметили, что обратились к экспертам для проведения лингвистической и социологической экспертизы высказываний политика. По ее итогам было установлено, что в высказываниях Милонова имеются признаки унижения достоинства и оскорбления коллекторов.

Милонов заявил РБК, что это письмо в СК — просто попытка давления на него. По его мнению, институт коллекторов не имеет права на существование в том виде, в каком он сейчас есть.