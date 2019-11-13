Коллекторы назвали основную причину просрочек россиян по кредитам

«К сожалению, но это факт, с которым трудно поспорить — подавляющее большинство должников не платят по кредитам по причине трудного финансового положения», — заявил Морозов. Собеседник отметил, что от 60% до 70% должников ссылаются на потерю работы, снижение уровня дохода и невозможность делать сбережения. Все вышеперечисленные причины серьезно повышают долговую нагрузку.

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Финансовые проблемы — это не единственная причина, по которой россияне не платят долги. Есть среди сограждан и те, кто просто забывают вовремя перевести деньги в банк, есть мошенники, а также несогласные с суммой долга.

По данным ассоциации коллекторов, в России растет число «убежденных неплательщиков». Некоторые россияне уверены, что закон на их стороне, а статус банкрота либо решение суда по их обязательству избавят их от долговой нагрузки. Тем не менее, как рассказал Морозов, это заблуждение. По статистике, в 98% случаях суд встает на сторону кредитора в вопросе возврата денежных средств.