Коллекторы дали антикризисные советы на фоне коронавируса

По его словам, важно понимать, что кризис, вне зависимости от того, чем он вызван, всегда отражается на благосостоянии населения в большей или меньшей степени. Сейчас, по мнению Мехтиева, спрогнозировать уровень дохода на пару месяцев вперед рискованно, поэтому стоит не брать «лишних» кредитов.

«В текущих реалиях спрогнозировать уровень дохода на 2-3 месяца представляется крайне рискованным действием, поэтому стоит воздержаться от оформления „лишних“ кредитов, которые пойдут на оплату техники, транспортного средства, то есть товаров далеко не первой необходимости», — советует президент НАПКА.

При этом Мехтиев признает, что не всегда возможно отказаться от кредита. В этом случае, по его словам, стоит заранее рассчитать свои возможности с учетом, что зарплата может упасть на 25-30%. Президент НАПКА отмечает, что сумма ежемесячного платежа не должна превышать не привычные 35%, а 20% от дохода с учетом сокращения.

«Соблюдая эту формулу, вероятность выхода в дефолт снижается как минимум в два раза», — считает он.

Также оформлять кредит стоит на максимально возможный срок, чтобы сумма ежемесячного платежа были снижена до минимума. При этом Мехтиев напоминает, что предусмотреть все удается не всегда.

«В том случае, если появилось понимание, что внести очередной платеж не получится, стоит заранее уведомить кредитора либо коллекторское агентство об этом, чтобы было время найти оптимальный выход из ситуации», — добавил президент НАПКА.

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов подчеркнул, что пандемия коронавируса не изменит деятельность коллекторов. Он убежден, что невыплата долгов вызовет «финансовый коллапс» в России.