Общество 14 февраля 2023, 13:00 Коллекторские агентства в Саратовской области оштрафовали на 2,2 миллиона рублей

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В Саратовской области привлекли к ответственности 50 коллекторских агентств, допускавших нарушения при попытке вернуть долги с россиян. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

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Судебные приставы проверили коллекторов, на действия которых жаловались местные жители. Все злоупотребления зафиксировали и оштрафовали нарушителей на 2,2 миллиона рублей. Средства пошли в федеральный бюджет.