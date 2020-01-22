Коллекторам могут разрешить взыскивать долги россиян по ЖКХ

По словам собеседников издания, такое предложение обсуждалось на заседании рабочей группы, занимающейся разработкой законопроекта о порядке взыскания долгов с граждан. Заседание прошло на минувшей неделе, стороны разработали новую версию документа.

В нее вошла отдельная статья по взысканию долгов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Взыскивать задолженность по ЖКХ, как подразумевает статья, смогут профессиональные коллекторы. При этом в отношении таких долгов досудебный порядок возврата просрочки не будет обязательным.

Один из источников издания уточнил, что предложенная версия законопроекта — не окончательная, часть положений еще предстоит уточнить.

В январе стало известно, что в России могут появиться частные судебные приставы. На первом этапе они будут взыскивать долги только в пользу юридических лиц. По словам авторов, частники не повторят судьбу «черных коллекторов». Хотя у экспертов отрасли имеются такие опасения.