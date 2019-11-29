Коллектор забрал машину жительницы Екатеринбурга вместе с ребенком

Коллектор забрал у женщины в Екатеринбурге машину. При этом он не заметил, что там находится трехлетняя дочка женщины. В итоге с ребенком все нормально, на ее маму заведено дело, а микрокредитную компанию проверяют.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА «Новости», что 27 ноября в дежурную часть полиции № 14 УМВД по Екатеринбургу обратилась жительница Верхней Пышмы (город в Свердловской области). Она рассказала, что вместе с трехлетней дочкой и подругой приехала к бизнес-центру в Промышленном проезде. Женщина оставила на парковке свою Mazda 3 (в салоне находился ребенок), а сама вошла в здание. Когда она вернулась, то не увидела ни автомобиля, ни дочери.

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«Сотрудники полиции, принявшие заявление, незамедлительно провели комплекс необходимых мероприятий и установили, что автомашина Mazda находится в залоге у микрокредитной компании, а также что 5 мая 2017 года хозяйка машины обратилась в эту компанию, с которой заключила договор залога, согласно которому микрокредитная компания предоставила женщине микрозайм в сумме 160 тысяч рублей», — сказал Горелых.

Он уточнил, что житеьница Урала передала компании автомобиль в качестве залога. Однако при этом продолжила им пользоваться. Директор организации, в свою очередь, заявил полиции, что женщина не выплачивала долг.

В итоге сотрудники микрокредитной организации самостоятельно определили геолокацию Mazda и без присутствия хозяйки забрали машину на корпоративную парковку. Представитель главка МВД подчеркнул, что в этот момент двери автомобиля были открыты, мотор заведен. Однако водитель только в дороге заметил, что в салоне находится ребенок.

«Мужчина приехал в ближайший отдел полиции, передал ребенка полицейским, написал объяснение, а сотрудники полиции, в свою очередь, вызвали медиков и передали малышку в больницу № 8. Она жива, здорова, с ней все в порядке», — добавил Горелых.

Органы внутренних дел открыли административное дело в отношении матери по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Сотрудники полиции дадут оценку действиям микрокредитной компании.